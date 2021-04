Caroline LELONG

Diplômée de l'ESIT, je propose des services de traduction et de révision à partir de l'anglais, de l'allemand et du roumain vers ma langue maternelle, le français. Installée à mon compte en avril 2006 après trois années passées en entreprise, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine médical et pharmaceutique (RCP, formulaires d'information et de consentement, publications scientifiques...), et dans le domaine de la microbiologie (culture et identification de M. tuberculosis, procédure d'accréditation des laboratoires d'analyses de biologie médicale). Je suis également très à l'aise dans la traduction de textes rédactionnels et journalistiques. Je travaille en étroite collaboration avec mes clients, afin de respecter au mieux leurs attentes. Je peux également prendre en charge la gestion de projets de grande envergure, uniquement à partir de mes langues de travail et vers le français. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils pour mener à bien vos projets de traduction !



Mes compétences :

Microbiologie

Traducteur

Médical

Études cliniques