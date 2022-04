Charles DUPRÉ

Bonjour,



Après un BTS en Commerce International, j'ai acquis une expérience de 9 ans en centre d'appels dont 3 en tant que chargé de clientèle, 1 en pilotage de flux et 6 en management d'équipe.

Je suis rigoureux et impliqué. Je sais prendre du recul et mettre en oeuvre des plans d'action.

Je suis pédagogue et diplomate. Je sais écouter.



Je suis à l'écoute de nouveaux projets et challenges motivants.



Mes compétences :

Motivation

Rigueur

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Management

Gestion de la relation client

Relations clients

Pilotage d'équipe

Animation

Brief

Reporting

Accompagnement

Suivi

Montée en compétence

Implication

Force de proposition