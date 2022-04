Christelle COFFOURNIC

Co-fondatrice de CompétenSiel, je mets au service des cadres et dirigeants d'entreprise, 25 ans de parcours dans le recrutement, l'accompagnement des cadres et le conseil RH, pour contribuer à valoriser le capital humain dans les organisations.



Très attachés à la déontologie de notre métier, dans une démarche collaborative, nous accompagnons nos clients (dirigeants, DRH, managers et collaborateurs) à mieux vivre et s'adapter aux changements devenus permanents.



Coach professionnelle certifiée et formée à l'AT, PNL, Gestion du stress, Logique Emotionnelle, j'interviens en :

- prestations de recrutement (du sourcing pur à la chasse)

- coaching individuel pour accompagner les évolutions et transitions professionnelles

- conception et animation de formations intra sur les thématiques RH (entretiens professionnels, gestion des talents, développement des compétences, diversité et recrutement ...)



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Coaching

Recrutement

Accompagnement