Christophe BORNOT

Approche stratégique :



§ Conception, réalisation et restructuration de l’organisation commerciale Grands Comptes

§ Elaboration et mise en œuvre de la politique commerciale

§ Définition des objectifs : chiffre d’affaires, marge & mix produit

§ Elaboration et suivi des budgets

§ Développement des procédures B to B chez Lyreco France, animation et formation des commerciaux

§ Conception et mise en place d’un outil de prospection force de vente

§ Implication sur la stratégie Lyreco en matière de développement durable



Management direct :



§ Segmentation des équipes commerciales Grands Comptes

§ Management d’équipes : Chargés d’affaires , Directeurs Régionaux, Attachés commerciaux

§ Pilotage des trois niveaux d’activité : Account management , force de vente terrain, télévente

§ Coordination des services support (siège, filiales, et plate-forme logistique)

§ Recrutement : Directeurs Régionaux, Chargés d’affaires Grands Comptes, Attachés commerciaux

§ Suivi des indicateurs commerciaux

§ Réunions d’équipes, challenges commerciaux, actions marketing promotionnelles





Développement commercial :



§ Elaboration avec les négociateurs de Plans de Compte qui leur permettent d’anticiper les échéances

§ Typologie de Comptes : Banque, Distribution , industrie, Services , Centrales d’achats

§ Organisation et suivi des plans d’actions auprès des agences

§ Mise en place d’opérations nationales avec les fabricants et le marketing Lyreco

§ Organisation d’évènementiels clients : Salons professionnels, événements sportifs, visite du centre de distribution,





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis AVRIL 1996 : GROUPE LYRECO (Leader Européen pour la distribution de consommables, fournitures de bureau, solutions d’impression et papier): 2,4 Milliard € de CA, 10 000 personnes dans 28 pays.



2004 - A ce jour : DIRECTEUR DES VENTES FRANCE GRANDS COMPTES – FRANCE

CA direct et indirect 2011 : 131 M€ + 7.3%

Management 2 niveaux : > 100 personnes - Chargés d’Affaires Grands Comptes, Directeurs Régionaux, Attachés Commerciaux Grands Comptes

Classement LYRECO monde 2008 : 2eme Directeur groupe en croissance de CA





1999-2004 : DIRECTEUR REGIONAL GRANDS COMPTES - FRANCE SUD MARSEILLE

§ Management d’une équipe de 21 personnes sur 22 départements : Force de vente Grands Comptes, nationale et internationale, logistique, technique et administratif.

§ Trophée de la meilleure direction régionale 1999/2000/2001, nominé en 2002, 2003

§ CA 2003 : 37 M€ croissance 25%



1998-1999 : RESPONSABLE INTERNATIONAL DES VENTES GRANDS COMPTES – PARIS

§ Accompagner la structure Grands Comptes vers l’international



1996-1998: CHARGE D’AFFAIRES GRANDS COMPTES- PARIS

§ Négociation directe auprès d’une clientèle Grands Comptes

§ Industrie chimique, Pharmaceutique, Travail temporaire : Air liquide, L’oréal, Synthelabo, Bayer, Bristol Myers Squibb, Novartis, Vediorbis

§ CA 2M€ croissance > 30%



1993 – 1996 : GROUPE SICLI, PARIS: Secours Immédiat contre l’Incendie

§ Responsable comptes clés : Bouygues, Vivendi, Suez

§ CA 1M€



1991 – 1993 : ATAL, PARIS Aménagement d’espaces de bureau

§ Ingénieur commercial grands comptes : Thomson, Accor, Bouygues, V.A.G France.

§ CA 3M€



1991 : SANSEN, PARIS : Aménagement d’espaces de Bureau

§ Attaché Commercial : 92 et Paris 16e.



1989 – 1990 : NASHUA France, PARIS : Photocopieur et Fax

§ Attaché Commercial : 92 et la défense



FORMATION



1986-1988 : DUT (Techniques de Commercialisation) IUT de PARIS- Paris V,

1986 : Baccalauréat G3 : Commerce, Marketing, Distribution,

Formations : Success insight / Analyse financière / gestion sociale



DIVERS



Anglais: maîtrisé

Espagnol : maîtrisé

Maîtrise des logiciels: Excel, Word, Power point

Loisirs : Rugby, Ski, Tennis, Voyages, Musique



Mes compétences :

Management d'équipes

Meneur d'hommes

Développement Commercial

Grand Comptes

Account management

Direction commerciale

Grands comptes