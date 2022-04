Cyril CHIERE

Je travaille depuis 27 ans dans l'industrie pharmaceutique.

Les fusions d'entreprises, plans de sauvegarde de l'emploi, rachats, partenariats m'ont conduit à changer plusieurs fois d'employeurs.



Je suis un homme de terrain, dynamique, autonome, persuasif ,doté d'un fort esprit d'équipe et d'une réelle adaptabilité au changement .

Ma devise :se réunir est un début, rester ensemble un progrès,travailler ensemble une réussite.



Je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle dans les fonctions commerciales (délégué hospitalier, responsable grands comptes,ingénieur technico-commercial, directeur régional) sur le Sud Ouest de la France.

Mobile et disponible rapidement, je peux sans difficulté vous rencontrer afin d’échanger sur vos besoins et vous présenter plus à même mon projet professionnel.



Mes compétences :

Siebel

Microsoft Office

Microsoft Excel

Teams

Microsoft PowerPoint

Cardiology

Dermatology

Haematology

Internal Medicine

Nephrology

Pharmacovigilance

Rheumatology

Hepatogastroenterology

Pediatrics