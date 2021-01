Damien GEORGET

Véritable passionné de l'humain, je vous propose un accompagnement en Coaching à distance !



Mon objectif ? que vous atteignez le vôtre !

Qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel, je me ferais une joie de vous embarquer dans l'aventure du coaching pour l'atteindre, le dépasser en vous offrant de nouvelles perspectives sur votre vie, sur votre rapport au monde et sur vos potentialités!



Ma spécificité : une approche multimodale

Je suis formé à la fois en psychologie (bac+3), en management (bac+5) et en coaching (bac+5) et toutes ces formations sont reconnues par l'Etat ce qui vous garantit un haut niveau de compétences et de professionnalisme.

En complément j'ai acquis des techniques d'hypnose et de libération émotionnelle (EFT), toujours dans le but de vous aider à transcender vos objectifs et à parfaire votre accompagnement...



Mon offre se résume dans la proposition suivante :

"Et si vous deveniez qui vous êtes ?"



Si cette question a éveillé votre curiosité et que, vous aussi, vous voulez faire partie du voyage, n'hésitez pas à jeter un oeil (ou deux) sur mon site :



www.bit.ly/dg-coaching



PS : La première séance est offerte et sans engagement...liberté quand tu nous tiens ;) !