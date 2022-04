Dominique RAMON

A la recherche d'un poste dans le domaine de la petite enfance, administratif ou d'aide éducatrice.



Après avoir passé de nombreuses années à travailler dans des environnements opérationnels et administratifs variés, j'ai découvert lors de mon dernier poste au sein de la crèche familiale Capucine l'environnement de la petite enfance.

Ceci a été pour moi une vraie révélation.



Aujourd'hui je recherche un poste d'auxiliaire de crèche (avec des compétences administratives si besoin) dans une micro-crèche ou structure de petite taille si possible.



Mes points forts: Bienveillance et connaissance des enfants

Communication et accueil des familles.

Ecoute et empathie

Sens des priorités



Je suis à l'écoute de toute proposition de poste correspondant à mon profil.



Mes compétences :

Vente

Coordination

Dynamisme

Gestion de la relation client

Rigueur

Esprit d'équipe

Management

Autonomie

Accueil physique et téléphonique

Accueil physique et t�l�phonique

Accueil physique et t?l?phonique