Elyne GUILBERT

Je suis actuellement en poste au sein de la société Procter and Gamble.

Après une première expérience en tant que Ingénieur Process (responsable du rendement d'une ligne de production), j'ai ensuite pris le poste de responsable Methodes (Lean Manufacturing) pour le département Unidose (environ 300 personnes).

J'ai ensuite décidé de m'orienter vers les métiers supply chain et ainsi devenir responsable d'un projet de relocalisation d'équipements pour améliorer les flux logistiques de l'usine et de la supply chain. Je suis maintenant responsable de transition en Logistique et Planification pour l'un des plus gros projets de l'usine d'Amiens.



Toutes ces expériences m'ont permis d'avoir une vision globale de la supply chain, de comprendre les intéractions entre chacun des maillons mais également d'apprendre à identifier et à éliminer les pertes associées.



Spécialités : Démarche Lean Manufacturing- Elimination des pertes- Supply chain.



Mes compétences :

dynamique

Force de proposition

Leadership

Organisée

Relationnel

Rigoureuse

sens du relationnel

Lean IT

Management

Organisation