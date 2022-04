Frederique MARTIN

Depuis 2007, je me suis lancée avec quelques partenaires dans le passionnant projet de développement d'un outil de visioconférence, simple et performant, répondant aux attentes du plus grand nombre, et adapté aussi bien à la réalisation de réunions en ligne qu'aux nécessités de la formation à distance: en 2009 Visiokontakt est lancé sur le marché.



Plus besoin d'investissements dans des équipements aux coûts prohibitifs et fermés (vos contacts devant également être équipés su même type de matériel pour participer aux visioconférences).

Avec Visiokontakt, la visioconférence c'est désormais, simple, abordable, facile à mettre en place et accessible à tous!

Si vous envisagez de réaliser des réunions ou de proposer des formations à distance par visioconférence, notre équipe est là pour vous aider à tous les stades de la mise en place!

Essayez gratuitement Visiokontakt sur http://www.strius.com



Mes compétences :

Formation

Formation à distance

Visioconférence

Web