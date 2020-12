Gaetan BOUREAU

Bonjour à toutes et à tous, actuellement sur le département de la Loire Atlantique, je suis à la recherche d'un poste de chef de cuisine ou second de cuisine que se soit en restauration traditionnelle ou en collectivité.

Mais je me sens également à l'aise pour créer, former, échanger, apporter de la nouveauté au sein d'une entreprise, curieux des nouvelles tendances, je peux être le nouvel atout qu'il vous faut pour développer des recettes ou pour être conseiller dans vos choix à faire.

De plus je suis tout à fait capable de pouvoir intégrer un service qualité suite à mes différentes expériences professionnelles et mes formations HACCP.

Pour conclure, vous pouvez voir que je ne suis pas fermé je suis prêt à passer des formations et à faire des concessions et comme beaucoup de monde ici je veux travailler, mais surtout, m'épanouir et prendre du plaisir dans ce que je fais!



Mes compétences :

Ingénierie

Conseil

Gestion hôtelière

Création

Dynamique

Restauration collective

Recrutement

Cuisine traditionnelle

Cuisine gastronomique

Restaurants

IDEE Financial Software

Cafeterias

Brasseries