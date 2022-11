Gilles HARDOUIN

Bonjour,



Agent général d'assurances spécialisé dans la protection sociale et financière des personnes, mon action consiste selon votre situation personnelle et fiscale, vos garanties et vos projets, à vous conseiller sur vos protections et si possible les améliorer (retraite PER, Assurance vie, prévoyance arrêt de travail/invalidité/décès, assurance de prêt, assurance santé...). En la matière, j'apporte des solutions de qualité d'Axa et de ses filiales. Elles pourront se révéler efficaces pour réaliser vos projets tout en actionnant les leviers réglementaires (réduction de la fiscalité, réduction des droits de succession).

J'apporte des solutions pour les particuliers, pour les professionnels (cadre fiscal Madelin) et pour les entreprises (assurances collectives).



Mes compétences :

ASSURANCES DE PERSONNES

PROTECTION SOCIALE ET FINANCIERE

Analyse des situations et mise en place de solutions



Et dans mes précédentes expériences :

Développement commercial

Management d'équipes commerciales

Conseil marketing direct et géomarketing

Vente de services de communication

Conquête et développement Grands Comptes

Négociation avec la Grande Distribution

Vente/valorisation des valeurs ajoutées

Coaching commercial

Satisfaction client

Techniques de vente

Prospection commerciale

Pilotage d'activité et plans d'action

Entretiens de recrutement

Budgets commerciaux et prévisions

Recouvrement : pilotage et accélération

Techniques CRM

Trainings collectifs

Animation de réunions et animation commerciale

Construction des portefeuilles par canal de vente

Relation commerciale avec les décideurs

Entretiens annuels d'évaluation