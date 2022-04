Isabelle MULLER

Bonjour,



J'aime apprendre, découvrir, comprendre et trouver des pistes d'amélioration. J'aime aussi partager et former. Je suis organisée, appliquée, impliquée, et persévérante.

Je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais vraiment aimé les études longues, autodidacte, avec la volonté de plonger plus rapidement vers les choses intéressantes et vraies.

Auditeur interne depuis plus de 15 ans, je suis entrainée pour observer et écouter, établir un état des lieux, et conseiller. Mon domaine professionnel s'est ouvert à la Santé et Sécurité au Travail et à l'environnement fin 2012.

Aujourd'hui, c'est au travers du Home Organiser et du Conseil que je développe ma société, en adéquation avec ma personnalité et mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Assurance

Assurance Qualité

Ecoute

Environnement

Organisation

Qualité

Qualité Fournisseurs

Rigueure