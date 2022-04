Karine FONTAINE (LE BRETON)

Véritablement passionnée par la recherche appliquée aux produits alimentaires, j'ai orienté ma formation et mon parcours professionnel vers la fonction de Chef de Projet R&D puis de Responsable R&D, que j'occupe aujourd'hui au sein de la société Pâtisseries Gourmandes.



Pâtisseries Gourmandes est une entreprise du centre Bretagne, fabriquant des biscuits et pâtisseries de tradition bretonne sous les marques Ker Cadelac et Le Guillou.



Cette fonction R&D me permet de développer des compétences dans des domaines très variés tels que la gestion de projets (aspects scientifiques, techniques et financiers), la formulation et les procédés de cuisson de produits BVP, l'analyse sensorielle et les statistiques, mais aussi du management direct et transversal.



Mes compétences :

Développement produit

Industrialisation

Agroalimentaire

Formulation

Gestion de projet

Analyse sensorielle

Innovation

Management