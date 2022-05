Laetitia TYRKA

Spécialiste de la communication, je suis dotée d'un savoir-faire très diversifié dans le vaste domaine de la communication. Mes domaines de compétences vont du rédactionnel au créatif, du papier au numérique. J'ai toutefois une attirance toute particulière pour l'aspect humain et social de la communication et j'affectionne ainsi le versant événementiel.



Depuis le début de ma carrière professionnelle, j'ai effectué des missions de valorisation à dimension régionale, européenne et transfrontalière au sein de structures publiques et privées régionales ou européennes. Je m'assure aujourd'hui du bon développement des trois sites internet e-commerces de l'entreprise qui m'emploie au Pays Basque.



Aussi à l'aise pour manier les outils de communication traditionnels (supports de communication, relations presse, organisation d'événements) ou multimédia, je fais preuve de grandes qualités rédactionnelles. Je parle couramment l'anglais mais je peux aussi pratiquer l'espagnol et le russe.





Mes compétences :

Chargée de communication

Communication

Communication externe

Communication interne

Internet

Organisation

Organisation evenements

Outils de communication

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Site internet

Supports de communication