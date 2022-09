Laurent MARINÉ (MARINÉ)

Mon projet est d'impulser l'activité commerciale France et internationale d'une société active dans le B to B, sur des cycles de vente complexes pour des clients publics et privés.



Je structure cette croissance grâce à mes compétences clés :



* Stratégie de développement vers de nouveaux marchés géographiques et sectoriels

* Business développement de contrats de biens d'équipements/consommables et service

* Partenariats (intégration OEM, distribution, grands comptes, prescription)

* Marketing opérationnel et numérique

* Management d'équipes multiculturelles et décentralisées