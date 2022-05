Depuis 10 ans, je gère au sein de collectivités territoriales des prestations de services en matière de collecte et traitement des déchets via des marchés publics.

Je porte des projets dans le but d'améliorer les collectes sélectives, réduire les coûts et diminuer les quantités de déchets à collecter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement

Gestion des déchets

Environnement

Marchés publics

Hygiène

Travail en équipe