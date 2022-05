Laurianne GRANDJEAT

Forte d'une double formation en Ressources Humaines et Psychologie et de plusieurs expériences dans le domaine du Développement RH au sein d'entreprises variées, j'ai récemment rejoint la Direction de l'Insertion Professionnelle (DIP) de L'institut Catholique de Paris qui a pour mission de fédérer et de développer toutes les actions en faveur de l’insertion des étudiants de l'ICP.



Fondé en 1875, l’Institut Catholique de Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général qui dispense des formations de 1er, 2d et 3ème cycles en Lettres-Langues et Sciences Sociales, Humaines et Religieuses.

Porteur d’un projet universitaire novateur, l’ICP décline sa signature « L’esprit grand ouvert sur le monde » autour de trois verbes : accueillir, innover, construire.

Il réunit 6 facultés, 5 instituts et 11 écoles supérieures et accueille sur le campus à taille humaine (Paris VI) 10 000 étudiants.



