Luis FELICIANO

Citrix XENAPP 5, XENAPP 6,5

Citrix Edgesight 4.5, Thinprint, Citrix UPM



Virtualisation

Citrix XenServer, VMWARE ESX 3,5 / vSphere 4,1,

Citrix XenDesktop 5.X , Provisioning Services



Stockage

NETAPP administration Data ONTAP 8-7





FORMATIONS



WINDOWS

- Configurer, gérer et dépanner les services de domaines Active Directory Win 2008 - 2008

- Windows Server 2003 - Planification, implémentation et maintenance d'une infrastructure Active Directory - MS385 - 2007

- Windows Server 2003 architecture, administration – 2006





CITRIX

- Administration de Citrix XenDesktop 5 (CXD202) - 2012

- Administrer un environnement Citrix XenApp 6 pour Windows Server 2008 R2 (CXA204) -2011

- Administration avancée de Citrix XenApp 5 pour Win Server 2008 (CXA300 ) - 2010

- Administrer un environnement CITRIX XenApp 5 pour Win Server 2008 (CXA201) - 2009

- Citrix Presentation Server 4 – Administration – 2007

- Citrix XP FR3 – Administration – 2004



STOCKAGE

- NetApp Administration DATA ONTAP 8-7 -2011



VMWARE

VMware Infrastructure 3 : Install and Configure V3.5 – 2009



ITIL

Sensibilisation et initiation à ITIL - 2008



Mes compétences :

Administration

Architecte

Citrix

Esx

ingénieur système

Virtualisation

VMware

XenApp

XenDesktop

Xenserver