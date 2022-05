Marie Claude MARECHAL

Travailler dans les ressources humaines a été une évidence pour moi car j’accorde une grande importance aux relations Humaines avec un grand H.



La fonction RH a beaucoup évolué et continue de connaitre de grandes mutations. Au-delà de l’aspect administratif, travailler en RH c’est gérer des hommes, des carrières et des compétences. C’est dans les nouvelles rencontres qu’on apprend à avancer, à partager, à devenir solidaire.



Après 20 ans d’expérience en tant que généraliste RH, mon ADN aujourd’hui est d’être actrice du développement des projets RH, dans une entreprise qui partagera les mêmes valeurs que les miennes :

✔️ Priorité à la bienveillance et le respect de soi et des autres,

✔️ Développer le travail en équipe et le collaboratif où chacun peut s’exprimer en toute liberté, apprendre, avancer. Comme disait Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends »

✔ Trouver le plaisir tous les jours d’aller travailler



Si comme moi, vous avez cette vision des RH et donner une vision plus humaine à vos actions, je me ferai un plaisir de partager avec vous.





Vous pouvez également me suivre sur :

Linkedin :Array

Twitter : @MclaudeMarechal



Mes compétences :

Droit du travail - législation

Communication interne

Microsoft Windows

Administration du personnel

Gestion des ressources humaines

Organisation - rigueur

Aisance relationelle

Recrutement