Marie WALLET (LE CALVÉ)

Calme et méthodique, mes missions dans la grande distribution et l'industrie m'ont apportée les compétences et connaissances en management de la qualité, développement et gestion de projet.



J'aime travailler en équipe avec différents métiers, utiliser l'organisation et la pédagogie autour d'un projet commun.



J'ai un cursus agro-alimentaire, mais, je suis intéressée et motivée pour travailler également dans d'autres domaines industriels.



Mes compétences :

Développement

Agroalimentaire

Assurance qualité

Gestion de la relation client

Gestion de projet