Martine DE MARIA-BENGUIGUI

Professionnelle de la fonction ressources humaines depuis plus de 10 ans, j’ai exercé les fonctions de Responsable Ressources Humaines auprès d'entreprises de taille et de secteur d'activité très différents.



Grâce à la diversité des tâches qui m'ont été confiées au cours de ma carrière, j'ai à présent une vision globale des missions inhérentes à ce poste.



Passionnée par les RH et soucieuse de travailler en étroite collaboration avec la Direction générale et les directions métiers, j’ai toujours veillé à impulser une politique RH en adéquation avec les attentes business.







Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Dialogue social

Formation professionnelle continue

Droit du travail

Microsoft Office

Conseil