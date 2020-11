Maryline LONG (CARMAGNOLLE)

Comptabilité, Fiscalité :



- Comptabilité Intragroupe et Statutaire par consolidation des US GAAP, pour la France et autres pays d'Europe

- Reporting mensuel envoyé aux US

- Tenue complète de la comptabilité jusqu’au bilan et liasse fiscale, y compris fournisseurs et clients

- Rapprochements bancaires, Prévisions de trésorerie

- Gestion des immobilisations et dotations amortissements

- Relations avec les commissaires aux comptes

- Déclarations fiscales

- Comptabilité analytique

- Fusion absorption d’un concurrent

- Augmentation de capital

- Respect des procédures SOX





Ressources humaines :



- Tenue de la paye

- Déclarations des charges sociales

- Réconciliation DADS avec la comptabilité

- Ecriture de procédures



Gestion :



- Etablissement et contrôle des budgets, prévisions et analyses financières

- Ordonnancement (Gestion de charges, adéquation charges effectifs)

- Mise en place et automatisation de Reportings mensuels et trimestriels

- Organisation de réunions périodiques pour présentation des Reportings et conclusions permettant de poursuivre ou modifier les plans d’actions. (Incidences coûts/chiffre d’affaire)



Informatique :



- Excel, Word / Windows, CCMX Immos, Oracle, SAP, Ciel Compta.

- Implémentation Comptabilité CIEL, ORACLE



Langues:

- Anglais (TOEIC 850 pts)

- Espagnol



Mes compétences :

Contrôle de gestion