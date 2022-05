Mathilde VAAL

Après une Licence en Droit, je me suis tournée vers les métiers de la Communication, ma véritable passion. Diplômée d'un Master 2 en Marketing & Communication à l'IAE de Paris-La Sorbonne, j'ai tout particulièrement travaillé et évolué dans le milieu de l'entrepreneuriat. Dotée d'un bon relationnel et d'un dynamisme sans bornes, j'ai co-fondé ma propre structure : Melior & Maximus, « accélérateur de notoriété » ayant pour mission principale d’aider les entrepreneurs à se faire connaître. Je répond aux problématiques de stratégie marketing & communication de mes clients, ainsi qu’à celles de communication Web.



Mes compétences :

Entrepreneur

Networking

Communication web

Nouvelles technologies

Communication

Web marketing

Startup

Réseaux sociaux

Formation