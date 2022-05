Michel CAMPILLO

En tout premier lieu je vous invite à découvrir mon site web professionnel consacré à mon métier de consultant chef de projet ERP > https://michelcampillo.com



Je partage mon activité professionnelle autour de trois domaines que j'aime associer car ils sont complémentaires:



En avant-vente j'interviens pour monter des démos, faire des présentations de logiciel, répondre à des appels d'offre lorsque une entreprise nous consulte pour moderniser son outil informatique. Par ma rigueur, je contribue à la prise en compte des besoins fonctionnels des prospects. Je suis apte à aborder différentes approches métiers chez les clients.



Lors de l'implantation du logiciel, je m'occupe de configuration, personnalisation, intégration et mise en place du logiciel. Doté d'un excellent relationnel, je sais gérer la relation client. Compétent en conduite du changement, j'assure la formation des utilisateurs sur le produit et les conduire vers l'excellence opérationnelle.



En cours de projet je fais l'interface entre le chef de projet IT (équipe de développement) et le client pour faire évoluer le logiciel conformément aux besoins. J'accompagne la montée en compétence des utilisateurs sur le logiciel. Inventif et curieux, je détecte des idées nouvelles surgissant au contact des utilisateurs.



Titulaire d'un master universitaire en sciences économiques, je suis passionné par l'informatique de gestion et les nouvelles technologies. Je me sens pleinement membre de la vaste communauté des consultants orientés nouvelles technologies, bien que n'étant pas moi-même développeur.



J'ai habité au Brésil pendant douze ans, années durant lesquelles j'ai vécu de belles aventures humaines et professionnelles dans l'informatique de gestion. Un secteur rarement facile, mais toujours passionnant. Fort de cette expérience internationale, polyvalent et flexible, je suis également disponible pour m'investir dans des projets de recherche d'intégrateurs locaux au Brésil.



Ce que j'aimerai qu'on dise de moi? "Michel, votre métier vous va tellement bien!"



Si mon profil a retenu votre attention, il y a peut-être matière à collaboration. Contactez-moi !



Mes compétences :

Gestion

Logiciel CRM

Configuration logicielle

BTP

Conseil

ERP