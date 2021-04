Monique GAILLAC

Management de Business Unit - Gestion de P&L - Business Plan



Pilotage de Programmes et Projets industriels à forte valeur ajoutée technique et chaîne d'approvisionnement complexe en environnement international



Management d'Equipes multi-sites, multiculturelles et multidisciplinaires



Direction Commerciale et Marketing : Stratégies de développement de Marchés et de lignes de produits, Business Development en France et à l'International



Direction des Offres, Négociations de Contrats, accords de partenariats avec les Clients mondiaux



Management de Contrats (marchés publics et privés), des performances financières : cash, marges, CA... des risques, des opportunités et des réclamations.

Mise en place au sein des Entités d'une organisation de management des Contrats et des performances financières dérivée du PMI



Direction Technique et R&D - Management de l'Innovation : élaboration de stratégies R&D et produits, développement et qualification de lignes de produits et de solutions systèmes novatrices (rupture technologique), protection de la Propriété Intellectuelle



Mécanique des structures, gestion de l'énergie, Ingénierie des Systèmes sûrs pluridisciplinaires : SIL 4/3 - DAL A/B (électronique embarquée + développement logiciel critique) en environnements sévères et fortement contraints dans les domaines du Ferroviaire (métro automatique CBTC, grande vitesse & corridors de fret ERTMS), Spatial Défense et Nucléaire



Stratégie industrielle : transferts de technologies (notamment en Chine et Europe de l'Est), politique "make or buy", optimisation des sources internationales d'approvisionnement, établissement de budgets, gestion des moyens et des investissements, dossiers de fusions et d'acquisitions



Conduite du changement : pilotage de démarches d'excellence opérationnelle, mise en place de processus et d'outils ayant permis de recouvrer la performance et la profitabilité de Programmes et de Business Units.

Pratique des méthodologies : PMI, PMP, CMMI, AGILE,