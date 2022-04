Mustapha BELMOKADEM

Consultant HR Access Senior depuis plus de 17 ans, j'interviens sur des missions AMOA/MOE dans les domaines aussi bien techniques que fonctionnels.



Dernières missions réalisées :

- Mise en œuvre du Prélèvement à la source (PAS) / TMA sur la paie

- Mise en œuvre DSN Phase 3 / Mise en œuvre DADS-U V01X11

- TMA Paie / Mise en œuvre DSN Signalement

- Assistance TMA / Etudes montée de version DSN 3.1 / Animation formation pour les concepteurs

- Mise en place de la paie spécifique des Assistantes Familiales pour le Grand Lyon (études détaillées, paramétrage paie, personnalisation de traitements spécifiques et de pages Web, recette paie en double)

- Mise en place de la DSN pour le compte d'UNEO (Paris).



Date de disponibilité : le 01 avril 2020.

Lieu : National / International / Télétravail.

Progiciel HR Access : de la V3.e à HRa Suite 9 quelques soient les plateformes.



Domaine de compétence depuis 2001 :

- avant vente (démonstration prospect),

- ingénierie et animation de formation,

- conduite du changement,

- études générales et détaillées,

- développement,

- tests unitaires / fonctionnels / conception de scenarii de recette.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Avant vente

HR Access

SIRH

Vente