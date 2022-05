Bonjour,

diplômée en Ergonomie à l'Université de Paris 8, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'ergonome-psychologue.



La démarche ergonomique implique une intervention centrée autour de l’analyse de l’activité de travail réel des opérateurs.



Je serai donc en mesure de travailler à la prévention des accidents et à l'amélioration des conditions de travail dans les différentes entreprises concernées par mes interventions.



J’interviendrai lorsque les conditions de travail de production seront qualifiées comme étant dangereuses ou encore pénibles en me rendant sur le terrain afin d’observer l’environnement de travail des opérateurs et en examinant leur mode de fonctionnement au travail. Les gestes, postures et attitudes seront pris en compte.



Les actions menées quant à l’analyse de l’activité de travail réel des salariés peuvent concerner la prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS), des risques socioprofessionnels ou encore des risques psychosociaux (RPS) prenant en compte des thématiques telles que l’alcool ou encore le stress au travail.

Les plans d’actions peuvent aussi concerner l’amélioration des conditions de travail des salariés vieillissants ou encore l’aménagement d’un nouveau poste de travail, des réorganisations de structures…



Ce travail permettra d’établir un diagnostic et de mettre en place des solutions lorsque cela sera possible. Des recommandations seront donc faites aux professionnels concernés par les interventions de façon à réduire les nuisances et améliorer les conditions de travail.



Dans un premier temps je souhaiterais exercer sur la Martinique, mais je reste ouverte à toutes propositions quant à travailler sur la Guadeloupe ou en Région Parisienne.



Je suis ouverte à toute proposition dans le domaine des Ressources Humaines ou encore de la Psychologie du Travail.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Cordialement

Mlle Naïma Cauver Maurice



Mes compétences :

Responsable

Patience

Dynamisme