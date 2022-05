Nicolas LEFEBVRE

Après une expérience réussie de 2,5 ans en tant que Responsable Commercial GMS sur deux secteurs différents (Saint Brieuc et Evry Melun), je suis aujourd'hui en charge de la montée en compétence des 10 commerciaux ayant entre 0 et 3 ans d'ancienneté au sein de la zone Ouest chez LU France.

A ce titre, je forme et j'entraîne les responsables commerciaux aux techniques de ventes et de négociation sur le terrain et en salle. J'anime transversalement la zone sur le développement des hommes et je participe au développement des contenus formation Force de Vente.



Je souhaite aujourd'hui prendre un poste de Chef des Ventes Régional, pour mettre la dimension entrepreunarial au centre de la région, développer les talents sur le terrain et renforcer la conaissance client.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Animation

Développement

Développement de compétences

Food

Force de vente

Formation

Management

Marketing

Marketing enseigne

Négociation

Technique

Technique de vente

Vente