Nicolas LELIÈVRE

Aujourd'hui en poste pour ENGIE depuis près de 8 ans, j'ai développé mes compétences de relation client et d'accompagnement de mes pairs.

Je recherche continuellement des solutions innovantes pour améliorer la satisfaction de nos clients, tout en proposant des méthodes alternatives de vente.

Dans un contexte concurrentiel accru, il est indispensable de développer notre portefeuille client en utilisant tout notre savoir-faire.

Aujourd'hui, j'accompagne les chargés de clientèle interne et externe lors des mises à disposition de consignes, de développement des techniques commerciales et la fidélisation de nos clients.

De la conceptualisation jusqu'à l'animation de modules spécifiques, je ne m'interdit pas d'emprunter des chemins différents et percutants.



Mes compétences :

pédagogie

formation

Enseignement

Conseil