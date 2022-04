Après avoir pratiqué le droit social et acquis des expériences pertinentes en reclassement et recrutement, je développe mes compétences managériales et apporte une aide concrète et opérationnelle au sein de la société var dont la variété des missions (Reclassement, GPEC, VAE, Bilan de Compétences, Formation, Recrutement, Assesment Center...) m’amènent à enrichir mes contacts humains.



La société var fait partie du groupe Randstad France dont la force de ses 50 ans d'expérience permet une présence dans tous les secteurs d'activité et propose une gamme complète de services en ressources humaines : recrutement, travail temporaire, approche directe, conseil, coaching, formation, reclassement...



Alors pour toute information, vous pouvez me contacter au 06 09 22 36 56.



Mes compétences :

Accompagnement

Assesment

Assesment center

Bilan de compétences

Conseils RH

PSE

RECLASSEMENT

Reconversion professionnelle

VAE