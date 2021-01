Olivier LAMBERT

J'ai construit mon expérience professionnelle au sein de groupes industriels internationaux en étant membre de la direction financière, soit en tant que contrôleur de gestion, responsable financier ou de l'audit interne.



Au sein de divers projets (mise en place d'ERP, création de JV, scission), j'ai acquis une connaissance transversale de l'entreprise qui me permet d'être un interlocuteur privilégié de tous les membres d'une équipe de Direction.



Mon profil est celui d'un ISTJ qui cherche à diriger. J'apprends vite, et ai donc une forte capacité d'adaptation à mon environnement. Je cherche à faciliter les relations entre mes collègues, étant convaincu qu'une équipe est toujours plus forte qu'une somme d'individus.



Mes compétences :

ACT

Audits

Contrôle de gestion

FCPA

Gestion de projet

Organisation

Prix

Prix de transfert

SAP

Sarbanes oxley