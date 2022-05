Olivier LECA

Privilègie le contact personnel. Si vous souhaitez m'ajouter à vos contacts, cela siginfie la volonté d'une VRAIE intéraction, dans le respect et pour l'enrichissement mutuel



* Agir ensemble pour CRÉER DES SITUATIONS GAGNANTS-GAGNANTS

* Être APPORTEUR DE SOLUTION

* Les Résultats Parlent plus Fort que les Mots - C'est pour cela que Nous Proposons certains Services en "No Cure No Pay" ce qui signifie "Pas de Résultat, Pas de Paiement"

*

C'est mon Credo =)



En 2014 , je souhaites plus particulièrement apporter mon soutien aux Auto-Entrepreneurs, TPE/PME et Associations pour les aider Avec LEUR Budget à:

* Professionaliser leur Communication

* Donner une 1ère Impression Inoubliable

* Booster leurs Ventes /Collectes de Fonds

* Fidéliser leurs clients avec des Stratégies Efficaces mais Abordables



ATTENTION : Je recherche des Entrepreneurs motivés qui souhaitent VRAIMENT accroître la taille de leur entreprise en 2015-2016 (quelqu'elle soit : Restaurant, PME, magasin, Entreprise locale,etc...)

et qui Comprennent qu'il faut INVESTIR pour RÉUSSIR ET CROÎTRE et que la Valeur d'un Investissement se Juge par la Plus-Value qui en Résulte.









Mes compétences :

Création de site web

Ciblage prospects

Développement commercial

Marketing stratégique

Communication

Marketing

Réseaux sociaux