Olivier MANGON

Bonjour,

Spécialisé dans les architectures de S.I complexe et autour des solutions d'infrastructures.

Connaissance transverses dans les S.I.

Gestion des roadmaps et cycle de vie logiciels et hardware

Création des dossiers d'architectures et gestion des projets de migration et intégration dans le SI

Gestion des relations fournisseurs et prestataires

Mise en place des relations Constructeurs et Editeurs Niveau 3 et RFP .

Gestion du système informatique par la méthodologie ITIL, Gestion de projet méthode PRINCE 2

Création et gestion des projets d’architecture et documentations (Design, Installation, Configuration, Opérations, Présentation)

Pilotage des projets d’architecture et d’intégration au SI,

Intégration de systèmes informatique dans le SI d’entreprise (70 sites internationaux ;multi Datacenter)

Transformation IT, Migration Complexe, Cartographie, analyse de système d’information.

Création et gestion des roadmaps d’Architecture, Définition des standards Groupe, transformation.

Création et gestion des processus, RACI d’organisation et mise en place de services technique.

Gestion des Prestataires, Pilotage et interlocuteur Niveau 4 Fournisseurs et expertises (Consultants, éditeurs (MS,Quest,HP), fabricants : HP, Panasonic, DELL)

Gestion et Mise en place de backoffice Offshore (Inde), Transformation ITSM, Transformation infogérance.

Mise en place produit ITSM (Service Now), Transformation et accompagnement du changement Infogérant Backoffice.

Gestion du cycle de vie des produits et matérielle, gestion de la configuration, gestion du référentiel SI, CMDB

Expert Technique des environnements Serveurs, Poste de travail, management du poste de travail, Sécurité SI, mise en place d’infrastructure pour le SI et aux services des utilisateurs.



Certification:

ITIL v2

MCP SCCM 2007,SCOM 2007.

MCITP Windows 2008 Enterprise Administrator

MCITP Windows 7 Enterprise Administrator .

MCITP Database Administrator SQL 2008

MCSA Server 2008

Accrédité Defense.



Formation professionelle :

2014 Administering System Center 2012R2 Configuration Manager,MS10747D-

2013 Prince 2

2011 APP-DNA 4.8, Aptitude, Install,Configure,Manage

2010 VMware vSphere 4.1: Install,Configure, Manage

2010 MCTS:Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring,

2010 MCTS: Windows Server 2008 Applications, Configuring

2010 MCITP: Database Administrator SQL 2008

2010 MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

2010 MCITP : Windows 7, Enterprise Desktop Administrator

2010 Administrer et maintenir une base de données Microsoft SQL Server 2008, MS6231 - IB FORMATION

2010 MCP/MCTS: Windows 7, Configuring

2009 Mettre à jous ses compétences de gestion de la plate-forme applicative vers Windows Server 2008 MS6417 - IB FORMATION

2009 MCP/MCTS: System Center Configuration Manager 2007, 70-401

2009 Découvrir, administrer et déployer Windows 7, MS190 -IB FORMATION

2009 Mettre à jour ses compétences d'infrastructure réseau et Active Directory vers Windows Server 2008: Formation Microsoft 6416– IB FORMATION

2009 SCCM 2007, Formation SCCM 6451A, IB-Formation

2008 Gamme System Center, Avant Vente Technico-commercial, Microsoft France.

2008 SCCM 2007, Retour D’expériences MCS – Microsoft France.

2007 SCOM 2007, implémentation de System Center Operations Manager 2007 (SCOM) , Retour d’expériences MCS – Microsoft France

2007 DDPS, Desktop Deployment Planning Services (ZeroTouch), Formation Microsoft Partenaire – Microsoft France

2006 Certification ITIL, MG100 – IB FORMATION

2006 ITIL Fundamentals, MG100 - IB FORMATION

2006 Migration Notes vers Exchange 2007, Sharepoint 2007, Infopath 2007, Formation Microsoft – IB FORMATION

2006 Vista Deployment, Formation Microsoft Partenaire – Microsoft France

2006 MOSS 2007, Office SharePoint Server 2007, Formation Microsoft Partenaire – Microsoft France

2006 SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Certified Cursus (2553A) Conception, déploiement, administration – IB FORMATION



