Patrice GENTAZ

Bonjour,



Ingénieur Centrale Lille, je suis actuellement en poste chez PSA pour aider à la remise en cause et l'optimisation des processus de gestion de la R&D.

Auparavant, j'ai travaillé pendant 30 ans pour la société SMC International, cabinet conseil en organisation et management, comme ingénieur junior, senior, directeur technique et enfin pendant 13 ans gérant.



J'ai réalisé de nombreuses missions ciblées sur l'amélioration des performances industrielles (Démarches TPM, Lean, Kaizen, 5S, SMED, principalement).



Les secteurs pour lesquels j'ai travaillé sont l'automobile (usines, après-vente, R&D), l'industrie pharmaceutique et l'agro-alimentaire.



Je recherche un poste fixe de consultant ou un poste de manager industriel.



Mes compétences :

Consultant

Manager