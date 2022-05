Paul Henri LE BRIS

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Titulaire d’un BTS COMPTABILITÉ GESTION DES ORGANISATIONS..



Je suis actuellement à la recherche d’un poste dans le secteur de la comptabilité.



Particulièrement intéressé par le domaine de la comptabilité, j’ai pu lors de ma formation effectuer plusieurs stages dans différentes entreprises et ainsi acquérir de véritables responsabilités.



Lors de mon contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise BOUYGUES IMMOBILIER tant qu’assistant Comptable, j’ai eu l’opportunité de travailler dans un service me permettant d’utiliser mes compétences.



Une nouvelle expérience, au sein de votre entreprise, me permettrait donc de concrétiser et d’optimiser les compétences acquises , mais aussi d’approfondir mes connaissances afin de contribuer au développement de votre entreprise



Si mon profil a retenu votre attention, n’hésitez pas à me contacter.



A bientôt.



Mes compétences :

Ciel Comptabilité

Pack office

Sage Comptabilité et Commerciale

SAP FI GL

SAP FI AR

SAP FI AP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta