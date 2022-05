Philippe DELORME

Solide parcours en conseil, en management et en business development auprès de sociétés de conseil et de services de renom, qui lui a permis d'acquérir une vision globale de l'ensemble des leviers qui concourent à la performance commerciale.

Homme de terrain, inscrit toujours son action à court terme dans une logique de développement à plus long terme. Au delà de son expérience en management et en gestion au quotidien d'une activité, le lancement ou la relance d'activités, le repositionnement sur des offres ou des cibles à plus forte valeur ajoutée, le développement de prestations dans une logique solution et conseil, la coordination transversale d'activités autour d'un client ou d'un marché, l'optimisation des processus de GRC visant l'amélioration des performances commerciales et la qualité de la relation client, la transformation conséquente des missions, pratiques, outils organisations, l'accompagnement des hommes dans les changements sont en fil rouge de son parcours.



Mes compétences :

Banques

BtoB

Commerciale

Conseil

Conseil en organisation

Direction commerciale

Direction commerciale et marketing

Direction générale

Grands comptes

Marketing

Monétique

Organisation

Services BtoB

SSII