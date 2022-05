Philippe GASTINE

L’Apec développe pour les entreprises, PME ou grande entreprise, un ensemble de services pour optimiser et faciliter leurs recrutements de cadres, développer et fidéliser les compétences internes, inciter à la mobilité interne, etc. En fonction de leurs problématiques de recrutement ou enjeux RH, l’Apec leur propose, outre la diffusion de leurs offres d’emploi cadre sur apec.fr et des événements de recrutement, des services personnalisés. Elle organise ateliers et réunions d’échange sur des problématiques spécifiques tels que l’égalité professionnelle, les entretiens annuels, les entretiens d’orientations.