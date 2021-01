Je suis responsable de l installation du plan maîtrise sanitaire et de la qualité des repas servis dans les écoles en parallèle je propose mes services aux restaurateurs,collectivité ou hôpitaux pour la mise en place de leur cartes et du pack hygiène, plan sanitaire et à la cherche de nouveaux challenges ....



Mes compétences :

Cuisine ,maîtrise sanitaire

Manager

Formation

Suivie budget

Leadership