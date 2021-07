Romain CLEMENT

Je travaille depuis 12 ans dans l'hôtellerie, en tant que réceptionniste polyvalent, night auditeur, chef de réception et depuis 2018 en tant que responsable hébergement.



Fort des diverses missions menées, j'ai développé des compétences analytiques, d'adaptation, de management et de gestion.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle afin de mettre à profit mes compétences et m'épanouir dans un nouvel environnement stimulant.





Mes compétences :

SYNXIS

TARS Accor

GHM / Reservit

Fidelio

Apple iOS

Loghorest

Microsoft Windows

Homing

Microsoft Office

JazHotel

Suite Adobe

Accor

FOLS / VR