Sandrine PINA

Responsable Qualité agroalimentaire, 6 ans d'expérience. Actuellement au sein d'une pâtisserie industrielle.



Diplômée d'un Master Professionnel de Microbiologie Appliquée à l'agroalimentaire, au biomédical et à l'environnement depuis septembre 2006.





Savoir faire :

- Assurance Qualité

- HACCP

- Traitement et suivi des non conformités interne et externes

- Mise en place et suivi d'actions correctives et plans d'amélioration

- audits internes

- audits fournisseurs

- audits clients

- référentiel IFS, autres référentiels

- Cahiers des charges clients (Trace One, D'clic, Advitium)

- Formations



* Expériences professionnelles:

- Juin 2007 - Février 2012 : Responsable Qualité secteur laitier, groupe GLAC : mise en place du référentiel IFS

- Août 2006 - juin 2007 : Assistante Qualité à Beuralia - Candia : contrôle qualité des produits et déblocage, traitement des réclamations, contrôles et audits hygiène.

- Février à juin 2006 : Stage de fin d'études à Beuralia - Candia : actualisation du Système de Management de la Qualité selon la norme ISO 9001:2000 et l'IFS.

Pour cela, j'ai réalisé l'actualisation d'études HACCP, la mise à jour de procédures et instructions, des formations hygiène...

- 2005 : Stage dans un laboratoire de contrôle microbiologique (des aliments, de l'eau et des dispositifs médicaux). Gestion du matériel de laboratoire en vue de l'accréditation cofrac et prise de connaissance des différentes techniques d'analyses

- 2003 : Stage de recherche au Rowett Reasearch Institute (Aberdeen, Ecosse). Recherche de facteurs de Résistance à Salmonella enterica chez la souris.



* Compétences:

- Contrôle Qualité

- Assurance Qualité

- HACCP

- IFS

- Microbiologie

- Agroalimentaire

- produits laitiers

- Suivi production

- Cahiers des charges

- Audits

- Anglais courant



* Qualités:

- Rigueur

- Réactivité

- Assiduité



Mes compétences :

Agroalimentaire

Assurance

Assurance Qualité

Biomédical

Contrôle qualité

Environnement

HACCP

IFS

Médical

Production

Produits Laitiers

Qualité

Santé