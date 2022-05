Sebastien LARGE

17 ans d’expériences au sein des deux plus grands groupes de Ressources Humaines

en tant que Responsable d’Agence, Manager National de Spécialisation et Responsable Régional.

et depuis octobre 2013, Associé et directeur d'un cabinet de recrutement, d'évaluation et de conseils Rhs spécialisé dans le secteur et les métiers de la santé (industrie pharmaceutique, cosmétique, médico-social & sanitaire, matériel médical).





Mes compétences :

Recrutement