Soline BAUCHER

Passionnée par les Ressources Humaines, j'ai développé mes compétences au sein de 2 grandes entreprises formatrices : SAGEM et MARS. J' exerçais la fonction d'assistante chargée du recrutement et participais au développement du marketing école.

Tout autant, et différemment, je suis restée au cœur de l'Homme, en tant que chargée de mission, chez Prométhée Cap Emploi. J'étais chargée d'accompagner par le conseil, le suivi, les candidats reconnus travailleurs handicapés dans leur reconversion professionnelle. Opportunité riche d'enseignements m'offrant une véritable ouverture d'esprit.

Dernièrement, dans le cadre d'une mission de remplacement en cabinet de recrutement, je me suis investie dans l'organisation de formations et ai finalisé la coordination du projet PEPITE* (formation de tourneurs-fraiseurs).

Dotée d'un grand sens du service, impliquée et d'une aisance relationnelle affirmée, je suis déterminée à poursuivre ma carrière sur un poste d'assistante RH, alliant polyvalence et développement inter-personnel .



Mes compétences :

Organisationnelles

Relationnelles et sociales

Adaptabilité

Rigueur

Esprit d'équipe

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino