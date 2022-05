Sonia BICABA

Connaissance directe du Service Client et des centres d'appels dans le secteur des télécommunications.

Contribue au dispositif d'amélioration continue de la satisfaction client et du traitement de la réclamation client (pour le Service Consommateurs SFR).

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Capacité à animer, fédérer, et motiver une équipe au quotidien

Force de proposition, sens de l'écoute, et forte autonomie.