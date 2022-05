Sonia DOS SANTOS

12 ans d’expérience en marketing des services pour des offres à forte valeur ajoutée.

J’ai développé différentes solutions de paiement sur facture opérateur pour des biens digitaux multi supports (mobile, pc, tablette) et des biens matériels (ticket de transports, stationnement, distributeur automatique…).

Mon parcours m’a permis d’acquérir les competences suivantes :

- Gestion et développement de partenariats

- Conduite de projets transverses

- Animation d’événements pour la promotion de services innovants (présentation du paiement mobile au salon des Maires)

- Sens du résultat et satisfaction client (formation des conseillers de clientèles, validation des parcours clients et contrôle déontologique des services)





Mes compétences :

Reporting

Gestion de partenariats

Relationnel

Déontologie

Business Objects

Business development

Paiement mobile

Applications mobiles