Sylvain MASSON

Diplomé d'un BTS de gestion et marketing hotelier, d'un BTS de genie culinaire, art du service et de la table, lauréat de la bourse Evian Badoit des jeunes créateurs d'entreprises (création d'un site de vente en ligne de produits du terroir, novateur en 2001), je me suis tourné trés tot vers la restauration collective par choix personnel. J'ai eu la chance dans mon cursus personnel de travailler au sein des leader européens et francais dans ce domaine (sodexo, elior, compass, API restauration, et de pouvoir ainsi élargir ma vue sur ce secteur d'activité. Cela m'a permis de maitriser aujourd'hui l'ensemble des secteurs de cette profession.



Toujours a la recherche de nouvelles compétences, j'ai développé de facon personnel puis en accompagnement de mon employeur actuel des connaissances sur l'ensemble des possibilités de Facility Management.







Mes compétences :

Restauration collective

Service

Commercial

Commerce

Cuisine

Vente

Hygiène

Restauration

Analyse financière

Marchés publics

Management

Finance

Gestion