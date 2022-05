Thierry VALLET

Depuis 2015 - RSSI Opérationnel pour un grand groupe pharmaceutique international

Consultant SSI Sénior

RSSI pour 7 Centres de Service d'un grand groupe national.

Auditeur SSI ISO 27001 et 27002

Assistance à RSSI d'un grand groupe



Certifié ISO 27001 Lead Implementer (2014)

Certifié ISO 27005 - Risk Manager (2012)



Référent pour les domaines:

Audit SSI.

Plan de crise

Gestion des risques

Capacité de médiation et de discussion avec les experts techniques

Normes et standards des missions du RSSI (ISO 2700x)

Méthodologie d’audits

Animation de la communication des informations SSI à destination des experts du SI et de la gouvernance



Domaines d’intervention:

Principes fondamentaux de la sécurité des SI

Principes d’organisation de la sécurité au sein des grands comptes

Normes ISO 9001, ISO 20 000 et ISO 27001