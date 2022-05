Vincent COLLIGNON

Après avoir fait des études supérieures en comptabilité, j’ai très rapidement rejoint la société CIRIL GROUP en tant que formateur et support client. Quelques mois après mon arrivée, j’ai commencé à réaliser des démonstrations et des soutenances.



Dans un premier temps les logiciels concernés furent la gestion de l’état-civil, des élections et des affaires funéraires.



Lorsqu’il a été décidé de distribuer le produit de gestion des aides sociales de la société JVS, la société CIRIL m’a confié ces présentations.



Suite à la démission du démonstrateur Finances, J’ai pris les compétences sur ce produit majeur et ai intégré l’équipe commerciale à temps plein.



En 2004, j’ai eu l’occasion de présenter l’offre de la société Achat-Public.com.



En 2007, il m’a été proposé de présenter également l’offre de gestion de l’enfance et de la petite enfance.



J’ai conscience d’avoir un parcours atypique. Peu de personne employée d’une SSII n’ont, à mon âge eue qu’un employeur. Néanmoins ce parcourt ne saurait remettre en cause ma capacité à m’adapter, à rebondir. En effet si je n’ai pas changé de société au cours de ces 20 dernières années c’est par ce que de nouveaux challenges m’ont été proposés et que mon poste a évolué.