Vincent GAUDICHE

Chef de projet R ET D , mon poste se definie en plusieurs fonctions:

Management transversal

La coordination et pilotage des projets de développement en lien avec les différents services de l’entreprise (marketing, commercial, qualité, production, achats…) dans le souci du respect du planning, du prix, de la faisabilité, et de la qualité.

Réalisation des essais industriels en usine. Formation du personnel sur ligne et accompagnement aux 1ères fabrications des nouveaux produits.

Développement de produits sur mesure pour les grands clients, présentation produits et déplacement occasionnel en clientèle, avec le responsable d’enseigne.

Management des équipes

La conception et l’industrialisation des produits , en assurant la conduite d’équipe pour impliquer les techniciens R&D et planifier leur travail

Encadrement des techniciens R&D pour la réalisation des essais et organisation du travail et conduite d’équipe.

Encadrement de stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles.



Optimisation en continue

Amélioration continue des produits de la gamme

Amélioration de la rentabilité des produits en lien avec le responsable performance industrielle.

Participation aux chiffrages des recettes avec le responsable de production et le contrôle de gestion.



Contacts fournisseurs, recherche de matières premières adaptées pour la mise au point de nouveaux produits.



Mes compétences :

Cuisine

Créativité

Ouverture d'esprit

Innovation