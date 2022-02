Vincent SOLEILLE

Généraliste Ressources Humaines :

Expertise sur l’ensemble des composantes de la fonction y compris gestion administrative et communication interne



Expérience de populations très variées : Production, Ventes, R&D, fonctions support



Réalisation de projets multi sites : accompagnement du changement, formation, réorganisation industrielle, fusion/acquisition, organisation et externalisation gestion RH,...





Expérience Professionnelle :

depuis 2005 : HR Manager de l'usine de St Dizier

UNILEVER - Cogesal-Miko - Production de Crèmes Glacées - 85 MLitres - 500 pers



2001-2004 : Directeur Ressources Humaines

KONICA Bureautique France- Distribution BtoB de solutions d’impressions - 470 pers -



1996-2001 : Responsable Ressources Humaines

ALCATEL - Division Mobile Phones - 700 pers



1988-1996 : ALCATEL filiale SAFT Electro chimie 6000 pers

- au Siège : Responsable Audit Social

- à l’usine de Bordeaux : Resp Emploi-Formation et Sécurité



1984-1988 : Gestionnaire RH

SQUIBB Bristol Myers - Pharmacie - 500 pers



Mes compétences :

Alcatel

Alimentaire

Business

Business Partner

Change Management

Communication

Formation

GPEC

HR Business Partner

Management

MBTI

Pharmacie

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines

Restructuration

Telecom