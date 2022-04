Agathe MALÉCOT

Passionnée de cuisine et du monde de l'alimentaire dès le plus jeune age, j'ai alors décidé de faire des études d'ingénieur en Agroalimentaire avec la spécialisation Recherche et Développement. Ce parcours riche en expériences professionnelles m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences autant en innovation produits, amélioration de procédé de fabrication ou encore en recherche scientifique sur les propriétés d'ingrédients. Ceci m'a permis de confirmer ma motivation et ma passion de travailler dans cet environnement.



Mes compétences :

Innovation produit

Recherche et Développement

Recherche scientifique

Amélioration de process

Gestion de projet

Management